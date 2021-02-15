  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Düzce'de yarın 16 Şubat Salı okullar tatil mi?
Eğitim

Düzce'de yarın 16 Şubat Salı okullar tatil mi?

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından bazı illerde bugün yüz yüze eğitim başlayacaktı ancak kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu. Bugün tatil edilen illerden Düzce'de okulların yarın da tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Düzce'de yarın 16 Şubat Salı okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 20:55:00 -
Düzce'de yarın 16 Şubat Salı okullar tatil mi?

Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkisini iyice arttırdı. Tekirdağ Valiliği'nden gelen son habere göre yarın yani 15 Şubat pazartesi tatil olmuştu.

Düzce'de yarın 16 Şubat Salı okullar tatil mi?

Düzce Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kentteki kar yağışının yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat'ta il merkezinde ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel ana okullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, yaygın eğitim kursları ve tüm resmi ile özel kursların yüz yüze eğitimlerine de 2 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin 2 gün idari izinli sayılacağı da bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ülke televizyona kilitlendi! Diriliş ve Kuruluş sonrası damga vurdu
Medya

Bir ülke televizyona kilitlendi! Diriliş ve Kuruluş sonrası damga vurdu

Diriliş ve Kuruluş sonrası damga vurdu Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üztlendiği Mendirman C..
Kardeş ülkeden acı haber! Orduya saldırı düzenlendi
Dünya

Kardeş ülkeden acı haber! Orduya saldırı düzenlendi

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde ordu güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 Pakistan askeri hayatını kaybetti.
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Aktüel

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay