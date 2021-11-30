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Eğitim Düzce’de yarın 1 Aralık okullar var mı? Düzce okullar tatil mi 1 Aralık?
Eğitim

Düzce’de yarın 1 Aralık okullar var mı? Düzce okullar tatil mi 1 Aralık?

Düzce okullar olacak mı? Pek çok ilde şiddetli fırtına sebebiyle okullar tatil edildi. Vatandaşlar yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 1 Aralık’ta okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:41:00 -
Düzce’de yarın 1 Aralık okullar var mı? Düzce okullar tatil mi 1 Aralık?

Düzce’de 30 Kasım Salı günü şiddetli fırtına sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Öğrenciler ise tatilin yarın da devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.  

Düzce’de yarın 1 Aralık okullar var mı? Düzce okullar tatil mi 1 Aralık?

Düzce'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun bugün de devam edeceği, vatandaşların, öğretmenlerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayıldığı kaydedildi.

Düzce’de fırtınanın 30 Kasım Salı akşamına kadar sürmesi bekleniyor. 1 Aralık’a ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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