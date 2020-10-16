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Aktüel Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
Aktüel

Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

35 litre sahte içkinin ele geçirildiği otomobildeki 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 23:09:52 -
Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de polis tarafından yapılan operasyonda bir araçta 35 litre sahte içki ve 120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul ilinden sevkiyat yaptığı düşünülen İ.Ö yönetimindeki aracı takip ederek, Anadolu Otoyolu Düzce gişelerinde durdurdu.

Söz konusu otomobilde yapılan aramada, pet şişelere konulmuş 35 litre sahte içki ve aracın farklı noktalarına gizlenmiş 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücü İ.Ö. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


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