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Aktüel Düzce'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Düzce'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Düzce'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:41:00 -
Düzce'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Emrecan Atmaca yönetimindeki 81 BU 229 plakalı otomobil, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Döngelli mevkisinde, refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Araç, Ankara yönünden seyir halindeki Doğan Gül'ün kullandığı 81 KG 364 plakalı ve Bülent Emekçi'nin idaresindeki 34 RE 4896 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ferhat Baştımar ve Hüseyin Dansık yaralandı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baştımar müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yolun Ankara yönü, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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