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Yerel Düzce’de tek katlı ev alev alev yandı: 1 ölü
Yerel

Düzce’de tek katlı ev alev alev yandı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-01-25 07:02:00 -

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü.

Olay, Karaçalı Mahallesi Şekerci Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hacer Kurt’un (52) ikamet ettiği tek katlı prefabrik evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin ahşap olması sebebi ile yangın kısa sürede büyüdü. Evin kapı kısmının alev topuna dönmesi sebebi ile içeride yaşayan kadın dışarı çıkamadı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler alev topuna dönen evde yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Eve giren ekipler evde kalan Hacer Kurt’un dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Soğutma çalışması yapılan evde olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

Hacer Kurt’un cansız bedeni morga kaldırılırken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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