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Düzce'de sürücüyü arı sokunca olan oldu!

Gümüşova ilçesinde, arı sokunca sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, TIR'a arkadan çarptı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:35
Düzce'de sürücüyü arı sokunca olan oldu!

Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 DF 8433 plakalı kamyonun şoförü Fatih Tanrıverdi'yi arı soktu. Şoför mahalline giren arıyı kovalamaya çalışan Tanrıverdi yönetimindeki kamyon kontrolden çıkıp Türker Kirman yönetimindeki 78 AG 543 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, kamyonda bulunan Hamza Tanrıverdi yaralandı. Hamza Tanrıverdi'nin kamyondan çıkarılmasının ardından aracın motoru yanmaya başladı. Polis ekibinin yangın söndürme tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptığı yangın, gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yaralanan Hamza Tanrıverdi, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:35
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