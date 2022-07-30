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Yerel Düzce'de selde zarar gören köyler içme suyuna kavuştu
Yerel

Düzce'de selde zarar gören köyler içme suyuna kavuştu

Düzce'de geçtiğimiz ay meydana gelen yoğun yağışların ardından 86 köyde yaşanan içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 15:52:00 -
Düzce'de selde zarar gören köyler içme suyuna kavuştu

Vali Cevdet Atay, yaptığı açıklamada, 27-29 Haziran'da meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında, kentte 118 köy ve köylere ait yollarda hasar meydana geldiğini anımsattı.

Bu kapsamda kentte bulunan 86 köyde içme suyu sorunu yaşandığını aktaran Atay, şu bilgileri paylaştı:

"30 kilometre sıcak asfalt yol, 57 kilometre stabilize yol, 19 köprü, 27 menfez ile 4 yaya köprüsü kullanılamaz duruma gelmiş ve köy yollarında 65 heyelan oluşmuştur. Bununla birlikte yağışların başladığı ilk andan itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerimizce, selden etkilenen köylerin tamamına gerek servis yolundan, gerekse ana yol üzerinden ulaşım sağlanmış ve 86 köyümüzün içme suyu sorunu çözüme kavuşturulmuştur."

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