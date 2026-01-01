  • İSTANBUL
Yerel Düzce'de polisten tatlı denetim: Alkolsüz sürücülere çikolata ikramı!
Yeniakit Publisher
Düzce’de yeni yılın ilk saatlerinde trafik denetimi yapan polis ekipleri, kurallara uyan sürücüleri çikolatayla ödüllendirdi. Alkolsüz olduğu tespit edilen sürücülere yapılan bu ikram, denetim noktalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için kentin stratejik noktalarında şok denetimler gerçekleştirdi. Eğlence merkezlerinden çıkan araçları durduran ekipler, rutin belge kontrolü ve alkol testi yaptı.

Denetimler sırasında alkol kullanmadığı belirlenen ve trafik kurallarına eksiksiz uyan sürücüler, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Polis ekipleri, hem sürücülerin yeni yılını kutladı hem de sorumlu davranışlarından dolayı teşekkür ederek çikolata ikram etti.

Polisin bu nazik yaklaşımı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Denetimlerin sadece ceza kesmek için değil, güvenli sürüşü teşvik etmek için de yapıldığını belirten emniyet yetkilileri, gece boyunca uygulamanın sürdüğünü kaydetti.

 

 

