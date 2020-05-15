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Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 02:20:25 -
Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda 81 ABC 595 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Özgür D, Beyciler mevkisinde uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymadı.

Takibe başlayan ekipler, hızla kaçan motosiklet sürücüsünün 3 kilometre uzaklıkta kaza yaptığını fark etti.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Özgür D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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