Putin, kripto yasasını imzaladı
Ukrayna savaşının ardından kripto paralara yönelik tutumunu değiştiren Rusya, bu alandaki ilk kapsamlı yasal düzenlemeyi kabul etti. Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Rusya’da yıllardır konuşulan ve kademe kademe hazırlanan kripto yasası sonunda nihayete erdi. Duma’nın ardından üst meclisten de geçen tasarı dün akşam da Putin tarafından resmen imzalandı. Putin’in imzaladığı bu yasa; sadece kripto para alım ve satımını değil, saklama, madencilik, borsalar ve muhasebeleştirme gibi önemli unsurları da regüle ediyor.