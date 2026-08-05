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Putin, kripto yasasını imzaladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin, kripto yasasını imzaladı

Ukrayna savaşının ardından kripto paralara yönelik tutumunu değiştiren Rusya, bu alandaki ilk kapsamlı yasal düzenlemeyi kabul etti. Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Rusya’da yıllardır konuşulan ve kademe kademe hazırlanan kripto yasası sonunda nihayete erdi. Duma’nın ardından üst meclisten de geçen tasarı dün akşam da Putin tarafından resmen imzalandı. Putin’in imzaladığı bu yasa; sadece kripto para alım ve satımını değil, saklama, madencilik, borsalar ve muhasebeleştirme gibi önemli unsurları da regüle ediyor.

#1
Foto - Putin, kripto yasasını imzaladı

Borsalar kayıt yaptırmak zorunda… Kripto yasası, borsalara da kayıt yaptırma zorunluluğu getiriyor. TASS Haber Ajansı’nın verdiği bilgilere göre; 1 Temmuz 2027’ye kadar borsaların kayıt yaptırmadan faaliyet göstermelerine izin verilecek. Böylece mevcut borsalara geçiş süreci tanınmış olacak. Türkiye’de de olduğu gibi borsalara ayrıca sermaye şartı da getirildi. Bir borsanın en az 200 bin dolarlık sermayeye sahip olması gerekecek.

#2
Foto - Putin, kripto yasasını imzaladı

Ödemelerde kullanılmayacak Daha önce olduğu gibi kripto paraların ülke içindeki ödemelerde kullanılması yasak olmaya devam edecek. Ülkenin başlıca ödeme aracı yine ruble sayılacak. Kripto ödemelerinin reklamlarının yapılması da yine bu kanun vasıtasıyla yasaklandı.

#3
Foto - Putin, kripto yasasını imzaladı

Uluslararası ticaretin önü açıldı Ülke içinde ödemelerde kripto paralar kullanılamayacak olsa da, Rus şirketleri ile yabancı şirketler arasındaki bazı ticari ödemelerde kripto paralar kullanılabilecek. Yasanın getirdiği en önemli faydalardan biri de bu olacak. Rus devleti bu sayede, Batı dünyasının SWIFT sisteminin dışına atılma gibi yaptırımlarını da atlatmış olacak. Ticarette yapılan ödemeler bir süredir Rusya’da deneme süreci kapsamında belli şirketler tarafından test ediliyordu.

#4
Foto - Putin, kripto yasasını imzaladı

Bireysel yatırımcılar için yıllık alım limiti… Kripto para alım ve satımları serbest bırakılsa da, küçük yatırımcı belli kısıtlamalara tâbi olacak. Bu kişiler yıllık 3700 dolarlık (300 bin ruble) kripto para alabilecekler. Yurt dışına çıkarılabilecek olan kripto para değeri de yine sınırlandırıldı. Kalifiye yatırımcılara ise alım sınırı getirilmeyecek ama yurt dışı kısıtlaması da yine küçük yatırımcıda olduğu gibi bu gruba da uygulanacak. UZMAN COİN

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