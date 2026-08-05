Putin, kripto yasasını imzaladı

Bireysel yatırımcılar için yıllık alım limiti… Kripto para alım ve satımları serbest bırakılsa da, küçük yatırımcı belli kısıtlamalara tâbi olacak. Bu kişiler yıllık 3700 dolarlık (300 bin ruble) kripto para alabilecekler. Yurt dışına çıkarılabilecek olan kripto para değeri de yine sınırlandırıldı. Kalifiye yatırımcılara ise alım sınırı getirilmeyecek ama yurt dışı kısıtlaması da yine küçük yatırımcıda olduğu gibi bu gruba da uygulanacak. UZMAN COİN