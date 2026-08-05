Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

“Bu kapsamda 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira olmak üzere Ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız.”