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Ekonomi
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Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

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Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu; memur katsayısındaki artışla zamlanan yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı, sosyal devlet anlayışı bir kez daha sahaya yansıdı!

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Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Sosyal devlet ilkesini insan odaklı ve hak temelli politikalarla uygulamayı sürdüren hükümet, yaşlı ve engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz 2026 katsayı farklarıyla artırılan Ağustos dönemi ödemelerinin başladığını bildirdi. Toplamda 10,3 milyar lirayı bulan dev kaynak kapsamında 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira engelli aylığı hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Bakan Göktaş, eğitimden sağlığa her alanda vatandaşın yanında durduklarını belirterek bağımsız yaşam vurgusu yaptı.

#2
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek, “Ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladık” dedi.

#3
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını söyledi. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

#4
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Memur aylık katsayısındaki artıştan kaynaklanan Temmuz 2026 dönemine ait aylık farklarının, Ağustos 2026 dönemi aylıklarıyla birlikte ödeneceğini bildiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

“Bu kapsamda 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira olmak üzere Ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız.”

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Foto - Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

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