Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Sosyal devlet ilkesini insan odaklı ve hak temelli politikalarla uygulamayı sürdüren hükümet, yaşlı ve engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz 2026 katsayı farklarıyla artırılan Ağustos dönemi ödemelerinin başladığını bildirdi. Toplamda 10,3 milyar lirayı bulan dev kaynak kapsamında 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira engelli aylığı hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Bakan Göktaş, eğitimden sağlığa her alanda vatandaşın yanında durduklarını belirterek bağımsız yaşam vurgusu yaptı.