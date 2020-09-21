  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile hayatını kaybetti
Aktüel

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-21 01:03:17 -
Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile hayatını kaybetti

DÜZCE (AA) - Düzce'de, park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile yaşamını yitirdi.

E.S. idaresindeki 81 AAG 372 plakalı motosiklet, D-655 kara yolunun Düzce Üniversitesi istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halinde olan 34 PC 7857 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosikletteki Asuman Sönmezoğlu yaralandı.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Sönmezoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Asuman Sönmezoğlu'nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti
Medya

Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3. Tanıtım videosu olan fragmanı yine nefes kesti.

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu
Gündem

Türkiye'nin SİHA devrimi Arap basınına damga vurdu

Türkiye'nin İHA'lar konusundaki serüveni Arap medyasında gündem oldu. Türkiye'nin bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ..
Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...
Dünya

Trump’ın en yakınındaki isimden Doğu Akdeniz çıkışı: Türkiye ile Yunanistan arasında savaş...

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olan Stanford Üniversitesi uzmanlarından Victor Hanson, Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı