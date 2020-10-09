Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Burak Yaman (19) idaresindeki 81 ABK 329 plakalı motosiklet, Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Açma Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Vedat A. idaresindeki 81 FH 053 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yaman, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaman'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.