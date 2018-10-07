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Düzce'de otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı: 11 kişi yaralı

Kavşakta kontrolden çıkan otomobilin önce minibüse ardından da savrularak elektrikli bisiklete çarptı.

07 Ekim 2018 Pazar 09:17
Düzce'de otomobil önce minibüse sonra elektrikli bisiklete çarptı: 11 kişi yaralı

Kaza akşam saatlerinde, Metek TOKİ Konutları Kavşağında meydana geldi. Yavuz Uzunyurt idaresindeki otomobil kavşakta Süleyman Bozdağ idaresindeki minibüse ardından da Bülent Kızılcıoğlu idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle minibüsün altına savrulurken, kazayı yara almadan atlattı.

Kazada minibüs ve otomobilde bulunan Sena Uzunyurt, Emine Yoldaş, İlknur Uzunyurt, Tuğba Nebioğlu, Nebahat Sevil Karadeniz, Sevdican Genç, Sevim Bozdağ, Zeynep Nebioğlu, Oktay Genç, Meral Esen ve Münevver Kızılcıoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:17
  1. Trafik kazası
  2. Düzce
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