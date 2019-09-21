0553 313 94 23

Düzce'de otomobil devrildi! Yaralılar var

Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:49
Düzce'de otomobil devrildi! Yaralılar var

Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Şirin idaresindeki 41 R 3269 plakalı otomobil D-100 kara yolu Döngelli mevkisine geldiği sırada yola köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil,  şarampole devrildi.

Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Metin Şirin ile araçtaki Meryem, Rümeysa, Fatma ve 1 yaşındaki Nil Şirin yaralandı.

Polis, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:49
  1. Düzce
  2. köpek
  3. Metin Şirin
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
  6. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
  7. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM ne zaman açılacak? | Meclis 2019 açılış tarihi
    1. TBMM ne zaman açılacak? | Meclis 2019..
    2. Erdoğan’dan FOX muhabirine şamar!
    3. Sanat eseri ve antika ihracatı arttı
    4. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip
    5. Diriliş Osman dizisi ne zaman..
    6. Yolda karşılaştığı husumetliler..
    7. Parion Antik Kenti 18 asırlık..
    8. Düzce'de otomobil devrildi! Yaralılar..
    9. Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kritik görev
    10. '52 milyon turist hedefimizi..
    11. O ülkede uçak kazası! Baba ve oğlu öldü
    12. Gebelik sırasında röntgen çektirmek..
    13. Bakan Cahit Turhan: Ülkemiz raylı..
    14. Üniversite akademik personel alımı..
    15. İran'dan açık tehdit: Sahasının savaş..
    16. Trabzonspor kalesini iyi koruyamadı
    17. 2 gün idmana çıkmayan Falcao'nun son..
    18. ŞEY'den yararlanan lise öğrencilerine..
    19. Mustafa Sağır: Evlatlarının ellerini..
    20. Uzmanlardan sanal oyunda 'klan ve..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin