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Gündem Düzce'de ormanda ağaç kesen adam hayatının en büyük acısını yaşadı
Gündem

Düzce'de ormanda ağaç kesen adam hayatının en büyük acısını yaşadı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 14:05:00 -
Düzce'de ormanda ağaç kesen adam hayatının en büyük acısını yaşadı

Düzce'de Kaynaşlı ilçesinde ormanda odun kesimi esnasında üzerine ağaç devrilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Düzce'de Kaynaşlı ilçesinde ormanda odun kesimi esnasında üzerine ağaç devrilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

 

Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ., oğlu (9) Kerim'i de yanına alarak odun kesmek için İkizler Yaylası'na geldi. Kesim sırasında Kerim İ.'nin üzerinde ağaç devrildi. Mustafa İ., oğlunun üzerindeki ağacı kaldırarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bolu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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