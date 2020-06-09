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Ekonomi

Düzce’de Nisan ayında ihracat ve ithalat azaldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine gere Düzce’de bir önceki yılın ayına göre ihracat yüzde 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:16:58 -
Düzce’de Nisan ayında ihracat ve ithalat azaldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine gere Düzce’de bir önceki yılın ayına göre ihracat yüzde 2.2, ithalat yüzde 7,9 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 11 milyon 977 bin dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 6 milyon 910 bin dolar olarak gerçekleşti.

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