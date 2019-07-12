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Düzce’de metruk bir bina daha tarih oldu

Düzce’de şikayete konu olan binalardan bir tanesi daha tarih oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 18:00
Düzce’de metruk bir bina daha tarih oldu

Düzce’de şikayete konu olan binalardan bir tanesi daha tarih oldu. Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bağımlıların mekanı haline gelen 5 katlı bina kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıldı.


Düzce’de yaşanan 12 Kasım depreminin ardından şehir merkezinde bulunan bağımlıların mekanı haline gelen yapılar İl Çevre Şehircilik Müdürü Nurhan Kartal ve ekibi tarafından tespit edilerek yıkılmaya devam ediyor. Düzce’de mahalle sakinlerinin yoğun şikayetlerine konu olan 5 Katlı apartman 12 Kasım depreminden hasar almadan atlatan ancak atıl duruma geçmişti. Madde bağımlılarının, alkol kullananların mekanı haline gelen bina ile ilgili olarak mahalle sakinlerinin şikayetlerini değerlendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal ve ekibi harekete geçti. Bina sahipleri ile görüşen Nurhan Kartal, binanın yıkılarak yerine yeni bina yapılması için anlaşmaya vardı. Ardından da binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, trafik ekipleri ve polis ekipleri de hazır bulundu.



“Büyük 1 bina kaldı”


Yıkım hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal; “Marmara depremlerinden hasar almadan atlatan ancak o günden bugüne kadar hiç kullanılmamış, binayı yıkıyoruz. Kullanılmadığı için metruk hale gelmiş, bağımlılar tarafından mekan haline getirilmiş bir binaydı. Mahalle sakinlerinin ve vatandaşların tedirgin olduğu bir ortam oluşmuştu. Bina sahibinin de yurtdışında olması nedeniyle yıkımı biraz zorlaştı. Yıkımı için sahibine ulaştık. Sahibi de sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Kendisi ile irtibat kurduğumuzda devlete güvendiğini, işlerinin kolaylaştırıldığını söyleyerek yardımcı oldu. Burada bina sahibine de duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Mahalle sakinlerini de tedirgin ortamdan kurtardığımız için bizde çok mutluyuz. Hedefimiz Düzce’de metruk binaların kalmamasıdır. 2019 yılında metruk binaları Düzce’den temizlemiş olacağız. Düzce’de büyük olarak bir tane binamız kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da yıkarız. Ufak tefek yapılar var ama vatandaşın kullandığı bahçe içinde. Onlarda zaten vatandaş açısından çok fazla mağduriyet oluşturmuyor” dedi.


Bina sahibi Serpil Can ise; “Deprem sonrası bina da oturulmuyordu. Bize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden telefon geldi. Bizde mantıklı bulduk. Müdüre hanımla görüştük. Yıkımına karar verdik. Binanın yerine yenisini yapılacak. Yıkım sonrası hemen başlanacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:00
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