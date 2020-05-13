Düzce’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği vatandaşların ikametleri haricinde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanımı mecbur hale getirildi. Kurala uymayanlara kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem yapılması kararı aldı.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Zülkif Dağlı Başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Kurul toplantısı sonrasında yapılan açıklamada maske takılmasının ikametler haricinde takılmasının zorunlu hale geldiği bildirildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

“Korona virüsünün bulaş hızının azaltılması ve sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb. ) ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılmasına. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL, idari para cezası uygulanmasına. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine. İş yerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.”