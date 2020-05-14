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Düzce’de maskesiz dolaşmak yasaklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin korona virüs vaka sayısında en hızlı artan 9 il arasında yer almasının ardından İl Hıfzıssıhha Meclisi harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:12:48 -
Düzce’de maskesiz dolaşmak yasaklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin korona virüs vaka sayısında en hızlı artan 9 il arasında yer almasının ardından İl Hıfzıssıhha Meclisi harekete geçti. İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Polis ekipleri yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve bulvarlarda devriye atarak maskesiz dolaşanları, maskesini yanlış takanları uyardı.


Düzce’de İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Düzce’nin Türkiye’de vak’a sayısı hızla artan 9 il arasında yer almasının ardından harekete geçen Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi aldığı karar ile il genelinde maskesiz sokağa çıkmayı, sokakta dolaşmayı yasakladı. İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları gereği ayrıca maskenin ağzı burunu kapatacak şekilde takılmaması da uyarı ve ceza gerektiren durumlar kapsamına alındı. Bu kapsamda Polis ekipleri Düzce’nin yaya trafiği en yoğun cadde, sokak ve bulvarlarında devriye atarak vatandaşların maske takmaları konusunda anons yaparak uyarılarda bulunuyor. Ayrıca maskesini ağzı, burnu kapatacak şekilde takmayan vatandaşları da uyararak vatandaşların maskelerini nizami takmaları konusunda bilgilendiriyor.

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