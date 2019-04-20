Düzce’de mart ayında 523 konut satıldı
DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre şubat ayına göre mart ayında konut satışının arttığı gözlendi.20 Nisan 2019 Cumartesi 12:50
DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlü verilerine göre şubat ayına göre mart ayında konut satışının arttığı gözlendi. Mart ayında il genelinde 523 konut satışı gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında Düzce ilinde 523 konut satıldı. Şubat ayında ise 452 konut satışı gerçekleşmişti.
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