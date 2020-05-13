Düzce’de kumar operasyonunda ‘Uzi’ yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kumar oynayanlar kıskıvrak yakalanırken aramalarda evin bahçesine Uzi olarak tabir edilen makineli tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve ahlakın sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, halkın huzur ve sükununun sağlanması, suç işleme amacı olan şahıs ya da şahıslara hareket imkanının verilmemesi, emniyet ve asayişin tesisi, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Düzce’de bir ikamet adresinde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren ekipler, bahse konu adreste ev içerisinde kumar oynayanları kıskıvrak yakaladı. Polislerin eve geldiği esnafa içeride bulunan şahısların camdan dışarıya evin bahçesine Uzi olarak tabir edilen makineli tabanca ile, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermi attıkları tespit edildi. İkamet içerisinde bulunan 4 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, şahıslara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesi ile toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.