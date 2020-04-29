  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'de kötü kokuların geldiği evden 13 kamyon çöp çıkarıldı

2020-04-29 17:08:57 -
Düzce'de kötü kokuların geldiği evden 13 kamyon çöp çıkarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kötü kokuların geldiği bir evden 13 kamyon çöp çıktı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine Valiliğe şikayette bulundu.

Şikayetin ardından Düzce Belediyesi ekipleri, ev sahibiyle irtibata geçerek evin temizlenmesi hususunda karar aldı.

Bunun üzerine Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eve yönlendirildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evde yoğun bir temizlik çalışması yapıldı. Ekipler evin içindeki ve dışındaki çöpleri boşalttı.

Yaklaşık 13 kamyon çöp çıkan evde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı