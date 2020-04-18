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Düzce’de korona virüsten bir kişi daha öldü

DÜZCE (İHA) – Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Düzce’de 1 kişinin daha ölümüne neden oldu.

2020-04-18 22:36:47 -
Düzce’de korona virüsten bir kişi daha öldü

DÜZCE (İHA) – Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Düzce’de 1 kişinin daha ölümüne neden oldu. Böylelikle virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.



Yeni tip korona virüs salgını tüm Dünya’yı etkisi altına alırken Covid-19 pandemisi nedeniyle Cumayeri ilçesinde kronik rahatsızlığı olan ve testleri pozitif çıkan 57 yaşında Ahmet K. tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Böylelikle Düzce’de korona virüs hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.



Düzce’de korona virüs vaka sayısı 137’ye yükselirken iyileşen hasta sayısı ise 14 oldu.

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