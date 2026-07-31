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Yerel Düzce’de korkutan ev yangını: İki katlı binada maddi hasar oluştu
Yerel

Düzce’de korkutan ev yangını: İki katlı binada maddi hasar oluştu

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Düzce’de korkutan ev yangını: İki katlı binada maddi hasar oluştu

Düzce Kaynaşlı'da 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer Mahallesi'nde Çetin Aydın'a ait evin çatı katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangında 2 katlı evde hasar oluştu.

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