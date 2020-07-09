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Yerel

Düzce'de korkunç olay! Elindeki bıçak gözüne saplandı

Düzce'de bir adam elinde bıçak varken bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Vatandaşın elindeki bıçak düşme ile birlikte gözünün yanından içeri girdi. Yaralanan adam, olay yerine gelen ambulansa bindirilerek gözündeki bıçakla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:26:00 -
Düzce'de korkunç olay! Elindeki bıçak gözüne saplandı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde elinde bıçak olan adam dengesini kaybedip yere düştü. Yaşlı adam gözüne saplanan bıçak ile hastaneye kaldırıldı.

Olay Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki E.E. elinde bıçak varken bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Vatandaşın elinde ki bıçak düşme ile birlikte gözünün yanından içeri girdi.

Hastaneye gözünde bıçakla geldi

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler E.E.’ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından gözündeki bıçak ile birlikte Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırarak hemen ameliyata alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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