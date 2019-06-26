Düzce’de kamu kurumları çalışmak isteyen öğrencileri bekliyor

Düzce İŞKUR Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarının ortak çalışması ile hayata geçirilen Sosyal Çalışma Programı ile yaz tatiline giren öğrenciler 3 ay boyunca yaz tatilinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar. Programa dahil olmak isteyen öğrenciler, 25 Haziran Salı günü başlayacak kayıtlar ile programa katılabilecekler.

Düzce İŞKUR Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Düzce’deki bütün kurum ve kuruluşların dahil olacağı Sosyal Çalışma Programı Türkiye’de ilk defa Düzce’de hayata geçiriliyor. Proje kapsamında yaz tatiline giren üniversite öğrencileri, 3 ay boyunca Sosyal Çalışma Programında çalışarak hem para kazanacaklar hem de iş hayatı konusunda pratik yapmış olacaklar. 141 öğrencinin yaz döneminde 3 aylık dönem için kamu kurum ve kuruluşlarında Sosyal Çalışma Programı kapsamında çalıştırılması için başvurular 25 Haziran Salı günü başlayacak. Projeye dahil olan iş programları Doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi konularında çalışacaklar.

Programda yer alacak öğrenciler günlük sosyal çalışma süresi 8 saat olacak ve haftada 3 gün, 2019 Yılı yaz dönemi için toplam en fazla 39 gün çalışacaklar. Öğrenciler programa katılıp çalıştıkları her gün için 67,36 TL alacaklar ve sigortalı olarak primleri devlet tarafından ödenecek. Program dolayısıyla katılımcı öğrencilerin KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmeyecek. Katılımcıların programa devam zorunlulukları vardır. Ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek programa katılmama hakları bulunabilecek.