  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Aktüel

Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 21:47:45 -
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı

DÜZCE (AA) - Düzce'de kahvehane önünde oturan kişi, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Aydınpınar Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde oturan Ferhat K'ye, caddede seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan Nursena A. idaresindeki 81 AAU 412 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Ferhat K. yaralanırken, kahvehanenin camı kırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Ferhat K'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazaya karışan otomobil, sürücünün yakınları tarafından kahvehanenin önünden kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Militana ‘cübbe’ giydirilmeyecek! Teröre destekçi barolara son neşter vuruluyor
Gündem

Militana ‘cübbe’ giydirilmeyecek! Teröre destekçi barolara son neşter vuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl açılışında sinyallerini verdiği Avukatlık Yasası’ndaki değişikliğin detayları yavaş yavaş netleşiyor..
Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar
Siyaset

Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) h..
Erdoğan'dan 'teker teker evlerine gideceğim' açıklaması
Siyaset

Erdoğan'dan 'teker teker evlerine gideceğim' açıklaması

AK Parti MYK toplantısında yeni dönemin şifreleri alınan kararla ortaya çıktı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’ye ka..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı