  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de ineklere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Aktüel

Düzce'de ineklere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:44:44 -
Düzce'de ineklere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de ineklere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce'den Yığılca yönüne giden Mustafa K. yönetimindeki 81 ABK 131 plakalı otomobil, Çakırlar mevkisinde, kara yolunda bulunan üç büyükbaş hayvana çarptı.

Otomobil sürücüsü ile eşi Hayriye K. yaralandı. Kazada bir inek telef olurken, iki ineğin ise bacakları kırıldı. Telef olan inek, çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajının üzerinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sürücü Mustafa K. ile Hayriye K. sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ile telef olan büyükbaş hayvan çekiciyle yoldan kaldırıldı.

İneklerin sahibi olduğu anlaşılan bir kadın ise kaza yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?

Türkiye'nin başarısını itibarsızlaştırmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından skandal payl..
Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu
Spor

Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu

Transfer döneminin son günlerinde kanat eksiğini tamamlamak isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'n..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay