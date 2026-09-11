Düzce'de hukuken kurulan Gümrük Müdürlüğü'nün 2027 başında devreye girmesi hedefleniyor

Düzce'de Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ev sahipliğinde düzenlenen Sanayici Buluşmaları İstişare Toplantısı'nda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte kurdukları Gümrük Müdürlüğü'nün 2027 başında devreye girmesini hedeflediklerini açıkladı. Vali Mehmet Makas ise Gümüşova OSB'nin altyapı sorunlarının çözüleceğini söyledi.

Toplantıya Vali Makas ve Başkan Özlü'nün yanı sıra Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, il müdürleri ve Gümüşova OSB'de yatırımı bulunan sanayiciler katıldı. Toplantıda bölgenin ihtiyaçları ile yatırımcıların talep ve önerileri ele alındı.

Dolguyu belediye yapıyor, binayı Ticaret ve Sanayi Odası kuracak

İş adamları ve girişimcilerin ülkeye önemli değer kattığını söyleyen Özlü, Gümüşova OSB'de sanayiciler için iyi bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Düzce'ye Gümrük Müdürlüğü kazandırılması için yürütülen çalışmalara değinen Özlü, müdürlüğün hukuken kurulduğunu, fiziki çalışmaların ise sürdüğünü aktardı.

"Fiilen de Gümüşova OSB'ye çok yakın bir bölgede olacak. İmar planı değişiklikleri yapıldı. D-100 kara yolundan giriş-çıkışını çözüyoruz. Toprak ve kaya dolgusunu biz yapıyoruz. Gümrük Müdürlüğü binasını da Ticaret ve Sanayi Odası kuracak" diyen Özlü, çalışmalar tamamlandıktan sonra birimin Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini, işletmeyi de genel müdürlüğün üstleneceğini belirtti.

Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracat yapan arkadaşlarımız için hemen yakında bir Gümrük Müdürlüğü olacak. Biz bu müdürlüğün 2027 başında devreye girmesini hedefliyoruz."

Sanayicilerin toplantıda gündeme getirdiği kalifiye personel sorununa da değinen Özlü, Düzce İş Kulübü aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişinin iş sahibi olmasına katkı sağlandığını ifade etti. Gümüşova OSB'deki firmaların ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip personelin belirlenmesi ve gerektiğinde eğitilmesi için yeni bir çalışma yapılabileceğini söyledi.

Gümüşova OSB'de içme suyu ve atık su tahliyesi sorunu

Vali Mehmet Makas, toplantının sanayicilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla düzenlendiğini belirterek kamu kurumları ile sanayiciler arasındaki iş birliğini vurguladı. "Bu aslında sizin derdinize derman olabilmek adına yaptığımız bir toplantı" dedi.

Göreve geldiklerinde ilk icraat olarak bütün OSB'lerde vali yardımcılarının görevlendirildiğini anlatan Makas, Gümüşova OSB için Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz'ı görevlendirdiklerini söyledi: "Biraz daha devlet gözüyle, biraz daha planın üstünden bakmak, devletin imkanlarını kullanabilmek adına bunun olması gerektiğine inandım ve 7-8 aydır da çok önemli dönüşler alıyoruz."

Makas, Gümüşova OSB'de içme suyu ve atık su tahliyesi olmak üzere iki ana sorun bulunduğunu, çözüm için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Altyapıdaki sorunların giderileceğini, OSB'nin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Otoban bağlantısı ve Gümrük Müdürlüğü çalışmaları dolayısıyla Özlü'ye teşekkür eden Makas, "Bakanımızın (Faruk Özlü) ben geldiğimde belirlemiş oldukları bir vizyon vardı; 4T formülü. Turizmi geliştirmek, ticareti geliştirmek, taşımacılık ve tarım. Hem sanayicimizin önünü açmak, hem istihdamı artırmak, hem ülkenin gelişmesi noktasında katkılarınızı sağlamak adına ortak ve beraber hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 20-25 yılda sanayici, OSB yönetimi, belediye ve valiliğin ortak karar verip yol aldığı bir sisteme geçtiğini söyleyen Makas, "Burada da inşallah en üst seviyede bunu sergileyeceğimize inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.