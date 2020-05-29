Düzce’de hafta sonu bazı işyerleri kapalı olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, korona virüs pandemisi nedeniyle kentte hafta sonu açık ve kapalı olacak iş yerleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de normalleşme devam ediyor. Düzce Valiliği Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif Dağlı, başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda gündemdeki konuları görüşmek için toplandı.

Toplantı sonrasında alınan kararlar kamu oyu ile paylaşıldı. Buna göre; “Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 31 Mayıs 2020 pazar günü 14 ile 20 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeler. Perakende gıda satışı yapan ve düzenlemeler dışında kalan et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kasap, kuruyemişçi, şarküteri, tekel, büfe, seyyar satıcı, kokoreççi, simitçi, çiğ köfteci, pizza, pide-lahmacun salonu, dondurmacı gibi işletmeler ile perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin 08:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet verecek. Perakende olarak, inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmelerin, cumartesi 08:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet verecek pazar günü kapalı olacak. Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmeler 08:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet verecek. Toptan satış ve mal dağıtımı yapan işyerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler gıda imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan işyerleri, COVID-19 salgını sebebiyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, çalışma saatlerinin kendileri tarafından belirleyecek.

Oto Galeriler ve Sanayi Sitelerinde esnafın bir arada bulunmamasına, sosyal mesafeye uyulmasına, Oto Galeriler ve Sanayi Sitelerinin Cumartesi günü 08:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet verecek, Pazar günü kapalı olacak. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu gereğince 392 TL, idari para cezası uygulanacaktır” denildi.