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Düzce'de gözyaşları sel oldu! Böyle veda ettiler

Nöbeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki itfaiye eri toprağa verildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:56
Düzce'de gözyaşları sel oldu! Böyle veda ettiler

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde, dün nöbet sırasında kalp krizi  geçirerek yaşamını yitiren Kamil Yıldırım (44), için tören düzenlendi.

İtfaiye Müdürlüğü önündeki törende konuşan Düzce Belediye Başkanı  Dursun Ay, önemli bir mesai arkadaşlarını kaybettiklerini belirterek, kendilerini  yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Törene katılan Düzce Valisi Zülkif Dağlı  ile Düzce Alay Komutanı Vekili Mustafa Çetinkaya da itfaiye erlerine başsağlığı  diledi.

Yıldırım'ın naaşı, törenin ardından itfaiye araçlarının konvoyu  eşliğinde, Yeni Karaköy köyüne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın naaşı, köy  mezarlığında toprağa verildi.

OLAY  

Azmimilli Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde  görevli Kamil Yıldırım (44), dün nöbeti sırasında kalp krizi geçirmiş,  arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis  ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yıldırım, burada  yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:56
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