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Aktüel Düzce'de gönüllü gençlerden "Balık bahane, hijyen şahane" etkinliği
Aktüel

Düzce'de gönüllü gençlerden "Balık bahane, hijyen şahane" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:37:50 -
Düzce'de gönüllü gençlerden "Balık bahane, hijyen şahane" etkinliği

DÜZCE (AA) - Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Balık bahane, hijyen şahane" etkinliği kapsamında Akçakoca ilçesinde kirlenen sahilleri temizledi, oltayla balık tuttu.

Farkındalık oluşturmak için 70 kişilik ekiple ilçeye gelen Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, yaz turizminde tatilciler tarafından sıklıkla kullanılan sahillerde çöp temizliği yaptı.

Gönüllü gençler, daha sonra Düzce Olta Balıkçılığı Derneğinin de desteğiyle oltayla balık tuttu.

- "Gençlere iyi davranışlar katmaya çalışıyoruz"

Düzce Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Rıfat Elçi, gazetecilere, etkinlikle gençlere iyi davranışlar katabilmeyi ve sosyalleşmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Akçakoca ve Çilimli Gençlik Merkezlerinin de katılımıyla Çuhallı sahilinde temizlik yaptıklarını aktaran Elçi, etkinliğin vatandaşlar tarafından güzel karşılandığını ifade etti.

Gençlerin boş vakitlerini değerlendirme adına Düzce Olta Balıkçılığı Derneğinden oltayla balık tutma eğitimi aldıklarını belirten Elçi, "70 kişilik ekiple geldik. Akçakoca halkının bu konuda teveccühünü gördük, çok memnun oldular. Gençlik merkezleri, gönülleri kazanma ve gönüllere girme faaliyetleriyle uğraşıyor. Bu etkinlikle Akçakoca'da yaşayan vatandaşların gönüllerine girdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Elçi, Akçakoca'daki diğer sahilleri de temizlemeyi planladıklarını kaydetti.

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