  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce’de fırın denetimleri sürüyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki fırınları denetlemeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:07:22 -
Düzce’de fırın denetimleri sürüyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki fırınları denetlemeyi sürdürüyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisinin aldığı kararlara istinaden İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Halk Sağlığı Personeli ve Zabıta Müdürlüğü ile müşterek oluşturulan ekipler, fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü yaparken, şartlara uymayan fırınlara uyarı ve cezai işlem uyguladı.


Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim yaptığımız fırınlarda; hijyen, gramaj, personel temizliği ve sosyal mesafe gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dediler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı