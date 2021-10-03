  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Düzce'de feci kaza! 6 kişi yaralandı
Yerel

Düzce'de feci kaza! 6 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 01:52:00 -

Uğur Gül idaresindeki 67 TP 671 plakalı minibüs ile Bayram Kurşunlu idaresindeki 54 ADG 688 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kemer mevkisi Aksaklar sapağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan Melih, Hikmet ve Akın Kurşunlu ile Ersin Kara yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay