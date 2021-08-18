  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Adana'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi
Gaziantep Valiliği'nden o iddialara yalanlama!
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon böyle görüntülendi
Johnson ve Biden arasında Afganistan zirvesi
Yerel Düzce'de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Düzce'de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 07:49:00 -
Düzce'de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Osman K. idaresindeki 34 GT 1522 plakalı kargo kamyonu, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, Barış Ç. yönetimindeki 67 ABY 060 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücülerden Osman K. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Osman K.'yı araç içerisinden çıkardı. Olay yerinde ekipler tarafından müdahale edilen Osman K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan, kazaya karışan diğer sürücü Barış Ç. jandarma tarafından sorgusu yapılmak üzere karakola getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay