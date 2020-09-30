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Aktüel Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı
Aktüel

Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:04:27 -
Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde savaşçısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "savaşçı" oldukları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A, F.I, A.M, O.K, A.R, R.K. ve A.I. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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