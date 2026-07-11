  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avukat, neler yapmış neler! Bu da “Ankara’da dayım var” soygunu AP’li alçakların Barış Harekatı iftirası Haçlı efendilerinden Türk yargısına saldırı Arsızların yolsuzların partisi yolda Her seferinde aynı tantana Hulusi Akar’dan AP’ye tepki! “Kağıt Üzerindeki Kararlar Mehmetçiğin Şerefini Değiştiremez” İki günlük ittifak: Ankara'daki NATO'yu doğru okumak NATO zirvesinde bile İspanya’dan dönmemişti! Çankaya Belediye Başkanı Güner: “Birkaç saat içinde Ankara’da olacağım” Markette hırsızlık yapan milletvekili yakalandı ‘ABD mutabakatı ihlal etti’ İran’dan uyum çağrısı
Yerel Düzce'de D-100 kara yolunda feci facia! Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Yerel

Düzce'de D-100 kara yolunda feci facia! Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Düzce'de D-100 kara yolunda feci facia! Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Düzce'de D-100 kara yolunda iki cip ile bir motosikletin karıştığı korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre durma noktasına gelirken, emniyet güçleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden V.A. idaresindeki 81 FC 930 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu yönetimindeki motosiklet, Hamidiye Camisi mevkisinde çarpıştı.

Aynı istikamette seyreden 81 GB 199 plakalı cip de kazaya karışan araçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Karslıoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga konuldu. 

Bursa’da aileler arası meydan savaşının kazananı yok
Bursa’da aileler arası meydan savaşının kazananı yok

Yerel

Bursa’da aileler arası meydan savaşının kazananı yok

Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Yerel

Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Staj yaptığı atölyede feci kaza! 16 yaşındaki genç traktör hidroliğine sıkıştı
Staj yaptığı atölyede feci kaza! 16 yaşındaki genç traktör hidroliğine sıkıştı

Aktüel

Staj yaptığı atölyede feci kaza! 16 yaşındaki genç traktör hidroliğine sıkıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23