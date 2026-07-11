Düzce'de D-100 kara yolunda feci facia! Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Düzce'de D-100 kara yolunda iki cip ile bir motosikletin karıştığı korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre durma noktasına gelirken, emniyet güçleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden V.A. idaresindeki 81 FC 930 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu yönetimindeki motosiklet, Hamidiye Camisi mevkisinde çarpıştı.
Aynı istikamette seyreden 81 GB 199 plakalı cip de kazaya karışan araçlara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Karslıoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga konuldu.