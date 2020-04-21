Düzce’de çocuklar evlerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlayacak olan çocuklar, evlerini Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle süsledi.

Düzce TOBB İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Zeynep Sude Şen ise 23 Nisan’ın yüzüncü yıl dönümüne özel piyano başına geçerek İstiklal Marşı’nı çaldığı videosunu sosyal medyada paylaştı.

Düzce’de korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlayacak olan çocuklar, odalarını Türk bayraklarıyla süsledi. Çocuklar, bayramı çizdikleri resim ve hazırladıkları video klipler ile kutluyor. Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından evde internet ve televizyonlardan uzaktan eğitim alan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor. Düzce Avni Akyol İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri ise evlerinin pencere ve balkonlarının yanı sıra odalarının bir köşesini Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk posterleri ve balonlarla süsledi. Öğrenciler, çektikleri video klip ve çizdikleri resimlerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, şiirler okuyarak kutladı. Düzce TOBB İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Zeynep Sude Şen, Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan’ın yüzüncü yıl dönümüne özel piyano başına geçerek İstiklal Marşı ve 23 Nisan’a özel şarkıları çalarak video çekti. 4. sınıf öğrencisi Zeynep Sude Şen’in video klibi izleyenlerden büyük beğeni topladı.