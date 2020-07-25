  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:28:33 -
Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Melenağzı sahilinden denize giren mevsimlik işçi Vedat Kaya, dalgaların etkisiyle sürüklenince sahile çıkamadı.

Kaya'nın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören cankurtaran ve çevredekiler, kurtarma çalışması başlattı.

Güçlükle kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kaya'nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışması sırasında fenalaşan kişiye de olay yerinde müdahale edildi.

Kaya'nın boğulma tehlikesi geçirmesi ve kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı