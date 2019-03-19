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Düzce’de bir önceki yıla göre konut satışı azaldı

Düzce’de geçen yıl şubat ayında 550 konut satılırken bu yıl şubat ayında 452 konut satıldı.

19 Mart 2019 Salı 12:56
Düzce’de bir önceki yıla göre konut satışı azaldı

Düzce’de geçen yıl şubat ayında 550 konut satılırken bu yıl şubat ayında 452 konut satıldı.


Düzce’de bir önceki yılın şubat ayına göre bu yıl şubat ayında konut satışının azaldığı görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre 2019 yılı Şubat ayında Düzce ilinde 452 konut satıldığı bildirildi. Düzce’de 2018 yılında şubat ayında ise 550 konut satışı yapıldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:56
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