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Aktüel

Düzce'de bir köye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:05:00 -
Düzce'de bir köye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak

DÜZCE (AA) - Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyüne giriş ve çıkışların 14 gün boyunca kontrollü sağlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Darıyeri Mengencik köyüne giriş ve çıkışların bugünden itibaren 14 gün süreyle kontrollü sağlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca köyde ikamet eden kişilerin 14 gün boyunca evde izole olmalarının sağlanmasına, ilgili kurum ve kişiler tarafından gerekli önlemlerin alınmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

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