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Aktüel

Düzce'de bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:00:54 -
Düzce'de bıçaklı sopalı kavga: 2 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaca Mahallesi'nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüşen olayda M.K. ile A.K. hafif yaralandı, M.Y. ve I.E.T. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Alkollü olduğu öne sürülen M.K. sağlık ekiplerine direnince polis ekipleri müdahale etti. Ekiplerce güçlükle ambulansa bindirilen M.K. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde toplanan kalabalığa sosyal mesafe kuralına uymadıkları için polis ekiplerince uyarı anonsu yapıldı.

Kavgaya karışan A.K. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

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