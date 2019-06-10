Düzce’de bakım çalışması sürüyor

Düzce Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzeri, kent merkezinin muhtelif noktalarında genel bakım, peyzaj düzenleme ve temizlik çalışması yapıyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinin muhtelif noktalarında bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesinde kaldırıma uzanan yabani otları temizleyerek kaldırımı işgal eden ağaçları budama çalışması yürütüyor. Birden fazla ekiple sahada olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü bitkilerin bakımlarını yaparken yeni çiçek dikimi çalışmalarına da devam ediyor. Çoban ve Öztürkler kavşağı üzerinde yapılan çim biçme çalışmalarının yanı sıra orta refüjlere görsellik katmak amacıyla çiçek dikimi de sürüyor. Müdürlükten yapılan açıklamada “Bahar temizliği anlayışı ile başladığımız çalışmalarımızı her geçen gün artan ekip sayımız ile sürdürüyoruz. Yaz ayları şehrin renklendiği, canlandığı aylardır. Bu nedenle ilimiz şehir merkezinde görsellik ve bakım çalışmalarına önem veriyoruz. Genel temizlik ve bakım çalışmalarımız düzenli periyotlar dahilinde devam edecek” ifadeleri kullanıldı.