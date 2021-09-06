  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Karadağlılar arasında kilise gerilimi: Ortodokslar birbirine girdi!
Fransa'dan Gine'deki darbeye ilişkin açıklama
Bursa'da sanayi sitesindeki otluk alanda çıkan yangında 3 araç zarar gördü
Avustralya’da Kovid-19’dan 5 kişi daha hayatını kaybetti
Gündem Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı
Gündem

Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı

Düzce'de, elektrik direğine çarpan otomobile bakmak için yavaşlayan cipe başka bir araç çarptı; 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 05:51:00 -
Düzce'de aynı yerde meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı

D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Adem Aydın idaresindeki 81 FD 337 plakalı otomobil, Doğanlı Kavşağı mevkisinde yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Mehmet İnceoğlu yönetimindeki 14 BD 575 plakalı otomobil ise kazayı görerek yavaşlayan Salih Saran yönetimindeki 81 BA 566 plakalı cipe arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında araçların sürücüleri ile Adem Aydın'ın kullandığı otomobilde bulunan Dilek Aydın, Ertuğrul Aydın, Salih Aydın ve Melek Toprak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay