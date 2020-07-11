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Aktüel

Düzce'de aracın çarptığı köpek ameliyatla hayata döndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:00:01 -
Düzce'de aracın çarptığı köpek ameliyatla hayata döndürüldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Akınlar Mahallesi yolu üzerinde bir sokak köpeğine araç çarptı. Sürücü, yaralı köpeği aracına alarak Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Köpeğin burada yapılan muayenesinde, bağırsaklarının kalbini sıkıştırdığı ve nefes almakta güçlük çektiği anlaşıldı.

Veteriner hekimler Ayşegül Aydın, Ufuk Göktaş ve Aykut Ekinci başarılı bir operasyon gerçekleştirerek köpeği yeniden sağlığına kavuşturdu.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan, bir canı daha hayata döndürmenin mutluluğunu hekimlerle yaşadıklarını belirterek, "Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. Hekim arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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