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Düzce'de akıl almaz kaza! İzmariti atayım derken...

Kaynaşlı ilçesinde, TEM yolunda sigara izmaritini dışarı atmaya çalışan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:56
Düzce'de akıl almaz kaza! İzmariti atayım derken...

Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Erdoğan Kaya yönetimindeki 34 GG 9362 plakalı otomobil, sürücünün sigara izmaritini dışarı atmaya çalıştığı sırada direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Erdoğan Kaya’nın eşi Ergül Kaya yaralandı. İhbarla gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergül Kaya tedaviye alındı.

Erdoğan Kaya kaza anını anlatarak, "Sigara içtim, camı açtım ve izmariti dışarıya atayım derken bariyere yanaşmışım. Orada da demek ki direksiyonu fazla kırmışım, takla attık" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:56
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