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Aktüel Düzce'de ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu
Aktüel

Düzce'de ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:54:48 -
Düzce'de ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ağlara takılan ikişer kilogramlık 2 kalkan 520 liraya satıldı.

Limandan sabah saatlerinde denize açılan trol balıkçılarının ağına takılan ikişer kilogramlık 2 kalkan, tezgahlardaki yerini aldı.

Tezgahları süsleyen kalkanlar, vatandaşlardan ilgi gördü. Balıklara meraklı gözlerle bakan vatandaşlar sık sık fiyatlarını sordu.

Balıkçı Volkan Sarıkaya tarafından toplam 520 liraya satışa sunulan kalkanlar, kısa sürede alıcı buldu.

Sarıkaya, kalkanın tezgahlara her zaman gelmediğini belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

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