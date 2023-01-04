Düzce’de 49 okul kütüphaneye kavuştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen proje doğrultusunda meslek lisesi öğrencileri, kitap rafı, dolap ve okuma masaları üretti. Atık malzemelerin de değerlendirildiği çalışma kapsamında hazırlanan ürünler okullara yerleştirildi. Öğrenciler, mobilyaların kurulum ve montaj işlemlerini de kendileri yaptı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, meslek lisesi öğrencilerinin projede büyük payı olduğunu, şehirde 17 okulun kütüphanesinin atık malzemelerden yapıldığını belirterek, “32 kütüphanemiz ise Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı tarafından hazır hale getirildi. 49 kütüphanemizde kurulumu tamamlayarak projemizi tamamlamış olduk” dedi.