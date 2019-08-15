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Düzce’de 2020 yılı bütçe toplantısı yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı bütçe toplantılarına Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde devam edildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:13
Düzce’de 2020 yılı bütçe toplantısı yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı bütçe toplantılarına Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde devam edildi.


Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün bütçesinin ele alındığı toplantıda Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı damga tertibi ilk etapta 291 bin metreküp olarak belirlendi. Damga tertibinin belirlenmesinin ardından, Silvikültür programları olan gençlik ve kültür bakımları, sıklık ve ilk aralama bakımları ile doğal ve suni gençleştirme programları da görüşülerek karara bağlandı.


Toplantıya Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdür Yardımcısı Levent Kartal ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefleri katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:13
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